سقوط 8 ضحايا من اسرة واحدة بهجوم شنه مرتزقة العدوان على منزل بالخوخة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

اكدت مصادر حقوقية في محافظة الحديدة أن مليشيا الامارات هاجمت مساء امس الاول منزلاً لأحد المواطنين في مديرية الخوخة ، مما اسفر عن مقتل احد افراد الاسرة القاطنة في المنزل واصابة سبعة آخرون بينهم امرأتان.

وقالت المصادر أن عناصر مسلحة تابعة لمرتزقة العدوان هاجمت منزل “بني عبدل” في منطقة الوعرة جنوب الخوخة، حيث فتحوا وابلاً من الرصاص على المنزل.

مشيرة الى إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص من سكان المنزل على الفور، فيما أصيب سبعة آخرون بينهم امرأتان إحداهما في الخمسين من العمر.