من الرياض .. المبعوث الاممي اليمن بحاجة إلى الحل السياسي اكثر من أي وقت مضى

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عدن - ياسمين التهامي - بعد اقتراح حوثي ببيع منازل الرئيس هادي والاحمر في صنعاء .. جماعة الحوثي تسطو على منزل اول قائد للجيش في جنوب اليمن أول موقف للحكومة اليمنية ىمنع الحوثيين لتداول العملة الوطنية ومصادرتها حميد الاحمر يمثل اليمن في قمة ماليزيا بحضور الرئيس الإيراني .. والسعودية تعتذر من الحضور .. وسخط واسع لمثقفين ومدونين يمنيين ..تفاصيل قناة الإخبارية : اليمني الذي هاجم الفرقة المسرحية في السعودية تلقى أوامره من هذه الجهة في اليمن

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