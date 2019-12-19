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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" التحالف العربي يزف بشرى ساره لكل اليمنيين ... تفاصيل

أعلن التحالف العربي، الخميس، السماح لشركة طيران أجنبية باستئناف رحلات الجوية إلى اليمن، وتحديدا مطار سيئون الدولي، بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في بيان لها، إنها توافق على استئناف رحلات شركة طيران "أفريكان إكسبرس"، إلى مطار سيئون فقط، على رسالة وزارة النقل اليمنية.



وبحسب البيان، فقد تقدمت وزارة النقل إلى قيادة التحالف بقيادة السعودية بطلب السماح لشركة "أفريكان إكسبرس" باستئناف رحلاتها إلى مطاري عدن جنوبا، وسيئون شرقا.

جديد اب برس :

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وذكر أنه تم السماح للشركة المذكورة باستئناف رحلاتها إلى سيئون فقط، وتأجيل الرحلات إلى عدن، لحين التحقق من جاهزية المطار.

وشدد على ضرورة إخضاع الشركة للإجراءات المتبعة في تصريح الرحلات الجوية

من المطارات اليمنية وإليها، المتفق عليها بين الحكومة وقوات التحالف العربي

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، توقفت جميع شركات الطيران الأجنبية عن تسهيل رحلاتها من مطارات البلاد وإليها، فيما تواصل شركة طيران اليمنية (حكومية) رحلاتها بشكل منتظم إلى مطاري عدن وسيئون، بعد إغلاق التحالف الدولي مطار العاصمة صنعاء، قبل أكثر من 3 أعوام