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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة...صحيفة سعودية رسمية تصعق كل السعوديين وتكشف رسميا عن مصنع للخمور في هذه المدينة السعودية القريبة من الحدود اليمنية ( صورة )

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن لسلطات السعودية تمكنت اليوم الخميس، من ضبط مصنع للخمور، في منطقة عسير. وحسب صحيفة عكاظ السعودية، أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات في فرع الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وإدارة المجاهدين في عسير، عن ضبط مصنع موجود في أحد الأودية، -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالصورة...صحيفة سعودية رسمية تصعق كل السعوديين وتكشف رسميا عن مصنع للخمور في هذه المدينة السعودية القريبة من الحدود اليمنية ( صورة ) وردنا الان .. اعلان رسمي من السلطات السعودية يسعد كل المغتربين اليمنيين وعائلاتهم ووزير سعودي يعلن قبل قليل تعديل المقابل المالي لرب الأسرة والمرافقين لهم عاجل وخطير جدا..معلومات جديدة تقلب الامور راسا على عقب والكشف عن 9 أشخاص نفذوا عملية اغتيال عدنان الحمادي باسلوب شيطاني(أسماء القتلة ومناصبهم ) ورد للتو ..الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينكر الجميل والمعروف السعودي ويعض اليد التي امتدت اليه ويصعق الملك سلمان وولي عهده بهذا القرار الصادم في غاية الخطورة..شلال شايع يقهر احمد الميسري ويثير جنونه بخطوة رهيبة وجريئة لم يتوقعها احد صدمت كل قوات الشرعية وجعلت الميسري يفقد صوابه..شاهد ماذا حدث Advertisements عاجل...رئيس الجمهورية يباغت الجميع ويطيح بوزير الداخلية من منصبه ويعلن رسميا اسم رئيس الوزراء الجديد ( صورة رئيس الوزراء الجديد + الاسم )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.