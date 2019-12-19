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صنعاء - ياسمين الخيامي - تصنيف "الفيفا" لأفضل منتخبات العام .. هيمنة أوروبية ولاتينية

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الخميس، إن بلجيكا حصدت لقب منتخب العام، للمرة الثانية على التوالي، عقب احتفاظها بالمركز الأول في أحدث تصنيف عالمي، متفوقة على فرنسا بطل العالم.

وحلّت كل من فرنسا والبرازيل وإنجلترا والأوروغواي وكرواتيا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا، في المراكز من 2 وحتى المرتبة العاشرة.

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وعلى صعيد آسيا، فقد جاء المنتخب الياباني أولا في المرتبة 28 دوليا، وبعده جاءت إيران في المركز 33، وحلّت كوريا الجنوبية في المركز 40 بالتصنيف الدولي.

وبالنسبة للقارة السمراء، فقد تربعت السنغال على الصدارة في المركز 20 عالميا، ومن ثم جاءت تونس في المرتبة 27، وبعدها نيجيريا (31)، والمغرب (43)، وغانا (47)، ومصر (51).