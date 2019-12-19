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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..معلومات جديدة تقلب الامور راسا على عقب والكشف عن 9 أشخاص نفذوا عملية اغتيال عدنان الحمادي باسلوب شيطاني(أسماء القتلة ومناصبهم )

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