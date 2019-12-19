شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة..شلال شايع يقهر احمد الميسري ويثير جنونه بخطوة رهيبة وجريئة لم يتوقعها احد صدمت كل قوات الشرعية وجعلت الميسري يفقد صوابه..شاهد ماذا حدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..شلال شايع يقهر احمد الميسري ويثير جنونه بخطوة رهيبة وجريئة لم يتوقعها احد صدمت كل قوات الشرعية وجعلت الميسري يفقد صوابه..شاهد ماذا حدث

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كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة..شلال شايع يقهر احمد الميسري ويثير جنونه بخطوة رهيبة وجريئة لم يتوقعها احد صدمت كل قوات الشرعية وجعلت الميسري يفقد صوابه..شاهد ماذا حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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