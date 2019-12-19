مصدر في لجنة إعادة الانتشار وفد المرتزقة طلب أسبوعا للتشاور بشأن مفهوم العمليات المقدم من الجنرال غوها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

اوضح مصدر في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة انتهى الاجتماع المشترك السابع، الذي عقد اليوم الخميس، بين الفريق والطرف الممثل لتحالف العدوان على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية.

واكد المصدر أنه جرى خلال الاجتماع المشترك عرض آلية فتح الممرات الإنسانية للمدنيين وممرات دخول قوافل الغذاء في الجلسة الختامية.

مبيناً أن الفريق الوطني رحب بمفهوم العمليات المقدم من رئيس الفريق الأممي لتنفيذ إعادة الانتشار دون أي فواصل زمنية فيما الطرف الآخر واصل مماطلته.

وقال المصدر أن مفهوم عمليات إعادة الانتشار بمرحلتيه الأولى والثانية تم إقراره في السابع من شهر فبراير والطرف الآخر لا زال يرفض التنفيذ.

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وكان رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة اللواء علي الموشكي قد أكد، أمس الأربعاء، أن واجبات الأمم المتحدة في اتفاق السويد لم ينفذ أي بند منها حتى تأهيل الموانئ، وفرق التفتيش خرجت من الحديدة بعد اعتراض الإمارات عليها.

وقال اللواء الموشكي” لا زلنا نرى ضحايا يوميًا في مختلف مناطق الحديدة بفعل القصف المعادي منذ عام على اتفاق السويد”، موكدًا شن طيران العدوان أكثر من 72 غارة على الحديدة كان منها 34 غارة خلال فترة قيادة الجنرال أبهيجت جوها.

وأوضح أن اليمنيون محرومون من دخول أكثر من 450 سلعة عبر ميناء الحديدة ولا يزال حصار الدريهمي مستمرًا من قوى العدوان. وأضاف” كنا ننتظر من منظمة الصليب الأحمر أن توزع الدواء والغذاء على أهل الدريهمي فإذا بها تفاوضهم على الرحيل من ممتلكاتهم وأرضهم”.

وبين اللواء الموشكي أن من يخرج إلى البحر اليمني يقتل أو يسجن بعد اقتياده إلى جيزان من قبل قوى العدوان، مؤكدًا الجاهزية للقيام…