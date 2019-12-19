مروع .. «شيخ» يغتصب ابنة صديقه المقرب ويصور الجريمة فيدي

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عدن - ياسمين التهامي - في واقعة صادمة، أصبحت حديث رواد ماوقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تجرد «شيخ» من كل معاني الإنسانية والوفاء وأقدم على اغتصاب ابنة صديقه التي تبلغ من العمر 14 عامًا.

ولم يكتفي الجاني باغتصابها بل قام بتهديدها بنشر الفيديو الذي قام بتصويره لها أثناء ممارسة الجنس معه رغمًا عنها على المواقع الإباحية.



وقالت صحف محلية إن الجاني عون سلطة برتبة شيخ، في قيادة أزلا الساحلية ضواحي تطوان.

وحسب مصادر محلية، فإن المتهم قام باستدراج الضحية إلى أحد المنازل بالمضيق، وقام باغتصابها وتهديدها بكونه قام بتصوير العملية، وسيقوم بفضحها على المواقع الإباحية إن باحت شيء لأحد ما.



هذا، وبعد التوصل بشكاية في الموضوع، قرر وكيل الملك إحالة الضحية على طبيب مختص أكد تعرض الفتاة للاغتصاب، في وقت تحدثت أنباء عن تواجد الجاني في حالة فرار رغم استدعائه من طرف الدرك الملكي.



وأعلنت جمعيات حقوقية، تضامنها مع الطالبة المجني عليها، مطالبة السلطات بالتحقيق العاجل في الواقعة وإنصاف الطفلة وإيقاع أشد العقاب على الجاني الذي اغتال براءة طفلة بلا إنسانية

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