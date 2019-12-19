المخلافي : اللاعب الخارجي كان له دور كبير في عدم حسم المعارك ضد الميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365

قال المستشار الاعلامي بالسفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي، أن اللاعب الخارجي والعديد من العوامل الداخلية كان لها دور كبير في عدم حسم معارك الدولة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وتسببت الحروب الستة مع الدعم الايراني في تقوية المليشيا بمواجهة الدولة.

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جاء ذلك في ندوة نظمتها جامعة المستقبل المصرية لطلاب العلوم السياسية بالجامعة اليوم، تناول الوضع في اليمن خلال فترة الستينيات والصراعات التي دارت في سبيل تثبيت اركان الجمهورية بالقضاء على الحكم الامامي في شمال الوطن وطرد الاستعمار البريطاني في جنوبه، وكذا المراحل التي مرت بها البلاد وصولا الى اعادة توحيد البلاد وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م.

وأوضح المخلافي أن تدخل التحالف العربي في اليمن جاء بناء على طلب رسمي من السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بهدف مساندة الشرعية في استعادة الدولة .. منوها بالدور المصري في التخفيف من معاناة الشعب اليمني وما يربط الشعبين من علاقات اخوية تاريخية.

وتطرق الى مساعي الامم المتحدة ومجلس الامن من اجل ايجاد حل سلمي دائم في اليمن والادوار التي يقوم بها مبعوثين أممين وعجزهم عن رعاية اي اتفاق كامل، ووضع اليمن تحت البند السابع .. لافتا الى أن الفترة القادمة قد تشهد تطورات في محادثات ومشاورات سلام تفضي الى حل نهائي.