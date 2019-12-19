إحباط محاولة تهريب حشيش إلى الحوثي بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

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أحبطت السلطات العسكرية في مأرب، أمس، محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدر إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية في صنعاء .



ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر عسكري أن أفراد أحد الحواجز التابعة للجيش بين محافظتي مأرب والبيضاء تمكنوا من ضبط قرابة 300 كيلو من مادّة الحشيش المخدّر كانت مخفية بشاحنة نقل في طريقها إلى المليشيا الانقلابية .

وذكر أن الكميّات المضبوطة تم تسليمها إلى الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها، مشيراً إلى أن حالات ضبط المخدّرات والممنوعات في هذا الخط بلغت أكثر من 10 مرّات بفضل يقظة أبطال الجيش.