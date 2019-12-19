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وزارة الزراعة توزع شبكات ري لـ80 مزارعا في شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

وزارة الزراعة توزع شبكات ري لـ80 مزارعا في شبوة

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الخليج 365

وزعت وزارة الزراعة والري، اليوم الخميس، شبكات ري لــ 8 مزارعا بمديريتي نصاب وميفعة بمحافظة شبوة بتكلفة 90 الف دولار في إطار مشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي في اليمن الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي.

وخلال التوزيع، اكد وكيل المحافظة المساعد علي الكندي ومدير مكتب الزراعة والري فهد مبروك، أهمية مثل هذه المشاريع لدعم وتشجيع المزارعين وزيادة اهتمامهم بالإنتاج الزراعي وتحسين جودته .. مشددان على ضرورة الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد هذه الأنشطة وتسخيرها لصالح الأهداف المخططة لها وذلك خدمة لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي في المحافظة.

من جانبه أوضح رئيس جمعية شبوة التعاونية الزراعية المهندس احمد العشلة ان الجمعية والتي تقوم بالتنفيذ الميداني لمكونات المشروع بالمحافظة قد اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لتوزيع شبكات الري على المزارعين المستهدفين والتي تشتمل معدات ومستلزمات لثلاث تقنيات خاصة بأنظمة الري بالتقطير والري بتقنية الملش وتقنية الشاش ، منوها بان كل مزارع من المستفيدين سيحصل على شبكات ري من التقنيات الثلاث تغطي مساحة ربع هكتار خاصة بزراعة الخضار .  

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