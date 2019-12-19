رئيس الوزراء : هناك من يريد لتعز أن تبقى ضعيفة وأسيرة للفوضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365

قال رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، أن هناك من يريد لمدينة تعز أن تبقى أسيرة للفوضى وضعيفة، مؤكداً على أهمية دور الأكاديميين في هذه المرحلة الدقيقة جداً التي تمر بها المدينة .



وأشار إلى ان تعز تحملت العبء الاكبر في فاتورة الحرب والتحرير من المليشيات الانقلابية ما يستوجب تضافر جهود جميع ابنائها من اجل استكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس جامعة تعز، حيث قال ان المواجهة مع المليشيات المتطرفة، بما فيها مليشيات الحوثي الانقلابية هي مواجهة فكرية بالمقام الاول، الى جانب كونها مواجهة عسكرية.

وأكد معين على رمزية جامعة تعز واهمية دورها التنويري الرائد في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي يخوض فيها اليمنيون معركة مصيرية لاستعادة الدولة والجمهورية .. مشدداً على أنه ينبغي ان لا يكون هناك مكان لاي خلافات تضعف الصف الوطني امام المليشيات في الوقت الراهن .

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واعتبر استهداف محافظة تعز هو استهداف لبنية الدولة كون تعز هي مخزون العلم والكفاءة والقدرات وذات رمزية خاصة في عملية التغيير .. معربا عن ثقته بان الدافع المدني في تعز سيتغلب على كل من يسعى الى جلعها اسيرة لفكر ضيق او جهوي او عصبوي او مناطقي، وستخرج مع بقية المحافظات الى افق مختلف في اطار الدولة الاتحادية العادلة التي ننشدها جميعا.

واشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلتها رئاسة جامعة تعز واستاذتها واعضاء التدريس من اجل الحفاظ على مكانة الجامعة العريقة واستمرار العملية التعليمية والاكاديمية في ظل الحرب ..

واوضح بان جامعة تعز تتمتع بمكانة وعراقة وتاريخ ينبغي دعمه لتظل اقوى وافضل في المرحلة .. منوها بتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اشكال الدعم للمؤسسات التعليمية وللجامعة بشكل خاص ومحافظة تعز بشكل عام.

وناقش الاجتماع بحضور محافظ تعز نبيل شمسان سير العملية التعليمية والاكاديمية في جامعة تعز وهموم اعضاء هيئة التدريس وسبل تسوية اوضاعهم، واولويات احتياج الجامعة في مجال البنية التحتية واعادة التأهيل والترميم والتجهيز لمبانيها وكلياتها وكذا لمختلف المؤسسات التعليمية التي تضررت جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

واستمع رئيس الوزراء من رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي واعضاء مجلس الجامعة الى شرح موجز حول الاشكاليات المتعلقة بضعف الموازنة التشغيلية، والحماية الامنية، والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات على اراضي الحرم الجامعي، والترتيبات المطلوبة للبدء بتنفيذ المشاريع الجامعية الممولة من الصندوق السعودي.

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه الجامعة في استيعاب الاعداد المتنامية للطلاب الملتحقين، واهمية التسريع باجراءات تحويل فرع الجامعة في مدينة التربة الى جامعة مستقلة.

كما تطرق الاجتماع إلى قضية الاعتداء على رئيس جامعة تعز، حيث وجه رئيس الوزراء بهذا الخصوص باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة وضبط المتهمين في القضية واحالة من تم القبض عليهم الى القضاء بشكل عاجل.