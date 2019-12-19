شكرا لقرائتكم خبر عن تعزية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الأسى والحزن تلقينا

نبأ وفاة المغفور له بإذن الله

الدكتور هارون_حسن_صالح_ابوعسر

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي الى اخوة الاستاذ / صالح ابوعسر وأخوانه

وكل أهله ومحبية

داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته

وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وإنا لله وإنا إليه راجعون المعزون

سمير العشاري

احمد بابكري

سالم فدعق

اكرم القدسي جديد "الخليج 365" Advertisements وصلاح العواضي

وأبناء الجالية اليمنية في مدينة اييو

وهيئة التحرير في موقع "الخليج 365" الاخباري

عنهم الصحفي ريدان زاهر

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