شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنجاب الطفل كانت المفاجأة ... فتاة سعودية تتحدى أهلها وتتزوج من شاب أجنبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد إنجاب الطفل كانت المفاجأة ... فتاة سعودية تتحدى أهلها وتتزوج من شاب أجنبي

تحولت حياة مواطنة سعودية إلى جحيم بعد أن تزوجت من أجنبي رغما عن أهلها وأصبحت مهددة بالسجن.

وكشف ” المواطنة ” تفاصيل ما حدث قائلة: تزوجت من غير سعودي عن حب وذلك رغما عن أهلي الذين رفضوا هذا الزواج ولم تمضِ الأيام طويلًا، حتى أنجبنا أطفال، وفتحت مؤسسة باسمي بعد أن أصر زوجي، بغية تحسين دخل الأسرة، إلا أنّه جمع أموال المساهمين فيها، وفرَّ هاربًا إلى بلاده.

وأضافت ” حين اتّصلت بأهله في بلاده، أخبروني بأنّه بينهم موجود، مستقر وقد تزوّج من ابنة بلده وغير معترف بالأولاد.

وأشارت إلى أنه كان قد استأجر عقارات متنوعة باسم المؤسسة واستغلها دون أن يدفع الإيجارات المترتبة على ذلك. لافتة إلى أنّها أصبحت مهددة بالسجن.

ومن جانبه قال المحامي حسان الحسني، حسب موقع المواطن أنَّ “على المواطنة أن تبدأ في تقديم الأدلة إلى النائب العام”.ليتم توقيف الرجل عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، لتتم مقاضاته رسميًّا أمام المحاكم السعودية”.وأضاف أن فحص الحمض النووي (DNA) سيجبره على الاعتراف بالأولاد.

جديد اب برس :

Advertisements