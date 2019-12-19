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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" والدة شمس تلطم بسبب قرار يهدد حياتها.. ما قصة الخبث والتشويه؟

نشرت الفنانة شمس الكويتية البوستر الدعائي لحفلها القادم، والذي من المقرر أن تحييه ليلة رأس السنة في أربيل.

وأكدت شمس الكويتية أنه عرض عليها إحياء حفلات في الكثير من الدول ، لكنها اختارت أن يكون حفلها في العراق، حيث كتبت: “انعرض علي حفلات كثيييييرة في لوس انجلوس في القاهرة في دبي لندن في جدة وفي المغرب ولما انعرض علي عقد حفلة في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل الي حاصل”.

جديد اب برس :

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وعن السبب قالت: “أولا لأني (اعشق جمهوري العراقي عشق موت ).. ثانياً لاني حسيت ان (اكثر انسان محتاج يفرح في الدنيا هو الانسان العراقي ).. وكمان حابة (واحتاج مساعدتكم )في هذا الموضوع ان نوصل رسالة للاعلام الخبيث ان العراق بلد سلام وامن وحب وفرح مو بس الصورة الي يعرضونها بقصد التشويه”.

وكشفت أن والدتها لطمت على وجهها بعدما علمت بخبر هذا القرار، وذلك خوفا على حياة ابنتها، حيث قالت، على حسابها على “انستجرام”: “ادري قرار خطير لان العقد ينص على حفلتين الاولى #بغداد والثانية #اربيل وانا وافقت وامي قامت تلطم”.