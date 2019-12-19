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عدن - ياسمين التهامي - "صورة " فضيحة جندي تابع للامارات يفعل هذا الشيء الذي يغضب الله ورسوله في احدى حمامات المسجد

حادثة غريبة حدثت مساء امس الأربعاء في مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن وتحديدا بـ جامع أبان بن عثمان بن عفان.

حيث قبض مواطنون من رواد الجامع على شخص في حمامات الجامع وفي أيديه مصحف ‘ يقوم بوضعه في آماكن الخلاء بالجامع.

جديد اب برس :

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وقال مواطنون آخرون بأن فعلته هذه تعتبر للمرة الرابعة والتي يقوم بهَا في مساجد مختلفة .

وقالت اسرة شاب من جنود النخبة الشبوانية التابعة للإمارات أن من ضبط مساء الأربعاء وهو يقوم بتمزيق نسخ من القران الكريم بأحد مساجد كريتر أنه ابنها وانه مصاب بحالة نفسية.

وقالت الاسرة في توضيح لها ان ابنها من محافظة شبوة مصاب بحالة نفسية .

واضافت بالقول :” بخصوص ابننا الذي نشرت صورته ومقطع فيديو على انه قام بتقطيع نسخ من القران الكريم

نود التوضيح انه من شبوه واسمه محمد مهدي باحاج ويعاني من حالة نفسية منذ عام وقد كان حافظ للقران الكريم وأمام مسجد في القرية..والتحق بصفوف النخبة الشبوانية حتى فترة متاخرة قبل ان يحصل عنده حالة نفسية تسببت له بحاله من الجنان..لذلك نوجه دعوة للاخوة الذين يحتجزونه مراعاة مشاعره ومشاعر اهلة ويمكنهم عرضه على طبيب نفسي للتأكد من ذلك..