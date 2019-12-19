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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو " فضيحة أمير سعودي ... فيديو جنسي يثير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي ويشعل غضب السعوديين

تضاربت الأنباء بشأن هـ.ـوية صاحب المقطع الجنـ.ـسي الجـ.ـريء في السعودية، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية وأحدث ضجة واسعة.

وأظهر الفيديو المتداول بحسب موقع الدرر الشامية؛ شخصًا يرتدي الزي السعودي التقليدي وهو يجلس مع فتاة في استراحة، ويقبل يدهـ.ـا ويغـ.ـازلها، ومن ثم جعلها تخـ.ـلع العباءة، لأن السعودية تعيش عصر الترفيه.

جديد اب برس :

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وبادر مغردون سعوديون، بزعم أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس سعوديًّا، وشهّروا بشخص من الجنـ.ـسية السورية يشبه بطل مقطع الفيديو الذي يحمل مضمونًا جنـ.ـسيًّا.

واستطاع مغردون آخرون، الوصول إلى الحقيقة واكتشفوا أن بطل المقطع مواطن سعودي، لديه قناة على اليوتيوب، وهـ.ـاجـ.ـموا الذين حاولوا تبـ.ـرئة ساحة السعوديين وإلصاق التـ.ـهمة بالسوريين.

ونشر المغردون، صور توضح الفرق بين شكل المواطن السعودي بطل الفيديو الجـ.ـنسي، والسوري الذي تم التشهير بهِ في محاولة للتوضيح للرأي العام أن “السعودي لا يخطئ”، وأن الأجانب من يرتكبون مثل هذه الأفعال.