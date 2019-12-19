شكرا لمتابعة خبر عن عاجل...رئيس الجمهورية يباغت الجميع ويطيح بوزير الداخلية من منصبه ويعلن رسميا اسم رئيس الوزراء الجديد ( صورة رئيس الوزراء الجديد + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل...رئيس الجمهورية يباغت الجميع ويطيح بوزير الداخلية من منصبه ويعلن رسميا اسم رئيس الوزراء الجديد ( صورة رئيس الوزراء الجديد + الاسم )

عين عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الجديد صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، حسبما قال التلفزيون الجزائري الخميس.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل...رئيس الجمهورية يباغت الجميع ويطيح بوزير الداخلية من منصبه ويعلن رسميا اسم رئيس الوزراء الجديد ( صورة رئيس الوزراء الجديد + الاسم )



وردنا الان..مهدي المشاط يباغت الجميع ويصدر قبل قليل قرار صدم الرئيس هادي وهز اركان الشرعية والاخيرة تباغته بهذا الرد الصاعق ( نص القرار + رد الشرعية )

ورد للتو..الوزير صالح الجبواني يباغت الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهد ابو ظبي بطلب عاجل لدولة خليجية..شاهد ماذا طلب الجبواني وكيف كان الرد على طلبه

وردنا الان..كندا تفتح ابوابها لليمنيين ورئيس الوزراء الكندي جوستان تريدو يعلن رسميا ان بلاده سوف تستقبل مليون لاجي غالبيتهم من اليمنيين

الطفل المعجزة (8 سنوات ) يصعق عائلته واصدقائه الصغار ويحقق دخل خرافي بطريقة لا تخطر على البال ( الاسم + صورة + الجنسية + كيف حقق هذه الملايين )

مباشر من محلات الصرافة..الريال السعودي والدولار يجعلان الريال اليمني دون قيمة وقرار حوثي عاجل لوقف الكارثة (الأسعار ظهر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م )

وردنا الان..السفارة اليمنية تحذر كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها وتصدر بيان رسمي عاجل وفي غاية الاهمية بشأن الاقامة او الزيارة او الرسوم والغرامات ( نص البيان )

ليست قوات الشرعية ولا طيران التحالف ولا القوات السعودية..هذا هو الشيء الوحيد الذي يرعب عيدروس الزبيدي في الجنوب ويخيف عبد الملك الحوثي في الشمال

في غاية الخطورة..شاب خليجي يصعق عائلته المسلمة و يعتنق اليهودية ويطلب من اسرائيل هذا الطلب الصادم ( لن تصدق السبب الذي دفعه لاعتناق الديانة اليهودية )

تحذير طبي عاجل.. اذا صحوت من نومك ووجدت هذه العلامة على وجهك سارع الى الطبيب قبل فوات الاوان لأن حياتك مهددة بالخطر

شاهد الفيديو الفاضح: حسناء وفي غاية الجمال تبعد يد أمير من الاسرة الحاكمة وضع يده في هذا المكان الحساس من جسدها ( شاهد بالفيديو اين وضع يده )

بسبب ما يفعله اثناء المعاشرة الزوجية .. زوجه تطلب الطلاق بعد أيام قليلة من الزفاف.. وعند وصولها للمحكمة كانت الصدمة التي أفزعت القاضي

مهاتير محمد يباغت الجميع ويكشف عن مفاجأة مدوية بشأن مكالمة "الملك سلمان" وماذا قال له عن قمة كوالالمبور

بعد ترويج المخابرات الاماراتية شائعة موته سريريًا.."السلطان قابوس" يباغت الامارات برد صاعق وقرار شجاع صدم الاماراتيين وجعل العمانيين يرقصون فرحا

مغتربين في السعودية يثيرون جنون السلطات السعودية ويصدمون مليار مسلم ويبيعون قطع من "كسوة الكعبة" بهذا السعر الخرافي.. ( صور + السعر )

وردنا الان ..هاني بن بريك يصعق عيدروس الزبيدي ويثير جنون ولي عهد ابو ظبي ويصف أمير قطر بالبطل والحكيم لأنه استطاع ان يقهر الجميع ويتغلب على الحصار

Advertisements

عاجل ..مغرد سعودي قذر وعنصري يصدم علماء السعودية ويطالب امام الحرم المكي بحلق لحيته وحذف حسابه ويصفه بالعبد الاسود ..شاهد الرد الصاعق لامام الحرم

وردنا الان..منظمة دولية تثلج صدر الرئيس هادي وتقصم ظهر عيدروس الزبيدي بتوجيه اتهامات خطيرة اربكت كل حسابات الانتقالي ودفعتهم لاتخاذ هذا الاجراء العاجل

بشرى سارة لليمنيين عشاق الفلفل الحار ( البسباس )...هذا النوع من البسباس يجعلك فحل مثل الثور وتعاشر زوجتك في اي وقت ويبعدك عن الشيخوخة المبكرة

ورد للتو..السعودية تقصم ظهر احد اركان الشرعية وتطيح به من منصبه..والرئيس هادي والجنرال الاحمر مذعورين وخائفين والاعلامي البارز انيس منصور يفضح الجميع

وردنا الان..شاهد بالصورة الزبيدي يخضع لهذا العدو اللدود للامارات والانتقالي ويستسلم لكل شروطه رغم اعلان ولائه المطلق للرئيس هادي ( ليس الميسري ولا الجبواني )

وردنا قبل قليل..السلطات السعودية تعلن رسميا قرار كارثي ومدمر لكل المغتربين اليمنيين وعائلاتهم وتجعل من بقائهم في السعودية امر من سابع المستحيلات ( نص القرار )

عاجل ....رئيس الوزراء يباغت الجميع ويعلن قبل قليل وبشكل رسمي رفضه القاطع الترشح لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها الرئيس قريبا

وردنا الان...القشيبي يوجه طعنة غادرة تقصم ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر وتهز كل اركان الشرعية لكنها تجعل عبد الملك الحوثي يطير من شدة الفرح

شاهد... امرأة تعاشر أسد مفترس وحينما وصلت إلى غمرة الفرحة ..هاذ كانت النهاية صادمة..(فيديو صادم وتفاصيل مرعبة)

شاهد بالصورة..سقوط الرئيس السوري بشار الأسد غارقاً في دمائه، بعد أن أطلق أحد مرافقيه الرصاص عليه فأرداه قتيلاً ( صورة )

كما عين تبون وزيرا جديدا للداخلية هو كمال بلجود، على أن يقوم بقية الوزراء بتسيير أعمال الحكومة.

وتولى بوقادوم وزارة الخارجية في مارس الماضي في حكومة نور الدين بدوي التي قدمت استقالتها لتبون بقصر الرئاسة في وقت سابق من الخميس.

وأدى الرئيس الجزائري الجديد اليمين الدستورية، بينما ناقشت الحركة الاحتجاجية، المعروفة باسم الحراك، ردها على عرضه الحوار لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور.

ويحشد الحراك مظاهرات ضخمة في الشوارع منذ فبراير، للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة الغامضة والمهيمنة منذ زمن طويل، والتي يعتبرها المحتجون فاسدة وغير ديمقراطية، إضافة إلى ابتعاد الجيش عن السياسة.

واصطف حراس على ظهور الخيل في سترات تقليدية حمراء اللون على جانبي طريق قصر الأمم أثناء دخول تبون، بينما كان علم الجزائر يرفرف فوق الرؤوس.

وانتُخب تبون، وهو رئيس وزراء سابق يطرح نفسه كإصلاحي، الأسبوع الماضي، في انتخابات اعتبرتها الحركة الاحتجاجية "مسرحية تستهدف الإبقاء على الحرس القديم في السلطة".

وبعد أداء اليمين قال تبون، في كلمة، إن المشاورات بخصوص دستور جديد، التي وعد الأسبوع الماضي بإجرائها، ستبدأ على وجه السرعة، وإنها ستقصر فترة ولاية أي رئيس على مدتين فقط. وتعهد بمكافحة الفساد، وتنويع موارد الاقتصاد.

وبعد كلمته، عانق تبون قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح وكرّمه بمنحه وسام الاستحقاق الوطني.

ورأى الجيش انتخابات الخميس أفضل سبيل لإنهاء عشرة أشهر من الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سلف تبون، في أبريل، واستعادة الأمن والنظام بالبلاد.

وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الخميس بلغت 40 في المئة، بينما أصابت الاحتجاجات والإضرابات بعض المدن والبلدات بالشلل. وفاز تبون بنسبة 58 في المئة من أصوات الناخبين.

واعتبرت وسائل الإعلام الحكومية أن مستوى الإقبال، حتى لو اعتُبر منخفضا، يمثل انتصارا على الرغم من عدم وجود مراقبين من الخارج لمراقبة الاقتراع. وشكك كثيرون من مؤيدي الحركة الاحتجاجية في صحة البيانات.