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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..مهدي المشاط يباغت الجميع ويصدر قبل قليل قرار صدم الرئيس هادي وهز اركان الشرعية والاخيرة تباغته بهذا الرد الصاعق ( نص القرار + رد الشرعية )

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