مأرب: الجيش يضبط شحنة من الحشيش كانت في طريقها إلى صنعاء

ضبطت قوات الجيش الوطني، مساء أمس، نحو 300 كيلو من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء.



وقال مصدر عسكري "إن الجيش الوطني ضبط في إحدى النقاط العسكرية بين محافظتي مارب والبيضاء، قرابة 300 كيلو من مادّة الحشيش المخدّر كانت مخفية بشاحنة نقل في طريقها إلى المليشيا الانقلابية".



وذكر أن الكميّات المضبوطة تم تسليمها إلى الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها، مشيراً إلى أن حالات ضبط المخدّرات والممنوعات في هذا الخط بلغت أكثر من 10 مرّات بفضل يقظة أبطال الجيش.





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