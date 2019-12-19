بدء تشغيل محطة الحسوة الكهرو حرارية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365

قالت مصادر عمالية، اليوم الخميس، أنه بدأت عملية تشغيل محطة الحسوة الكهرو حرارية في العاصمة عدن بعد توقف دام أسابيع بسبب نفاذ وقود المازوت .

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وذكرت المصادر، أن العمال بدأو حالياً عملية الإشعال وسيتم تشغيل المحطة لمدة يوم كامل بسبب توقفها الطويل عن العمل قبل أن يتم ربطها بالشبكة العامة .. متوقعة أن يتم ربط المحطة بالشبكة يوم غدٍ الجمعة .

وبحسب تلك المصادر، فإنه يجري حالياً عملية الاشعال بحضور مدير عام التوليد بالمؤسسة العامة المهندس محمد تابت الابيض و المهندس امجد مانا نائب مدير عام كهرباء عدن لشؤون التوليد و عام المحطة المهندس جمال بن شجاع و متابعة مدير عام كهرباء عدن الاستاذ مجيب الشعبي .

ونوهت تلك المصادر الى أن عملية ضخ المازوت الى خزانات المحطة من مصافي عدن بدأت صباح اليوم وانها مستمرة حتى وصول المستويات الى وضعها الطبيعي.