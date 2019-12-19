نقل متهمين في إغتيال العميد الحمادي إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365

قالت مصادر محلية، اليوم الخميس، أنه جرى نقل خمسة من المتهمين بجريمة إغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن، عدنان الحمادي، إلى العاصمة المؤقتة عدن .

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وذكرت المصادر، أنه تم نقل المتهمين الخمسة من منطقة العين بريف تعز إلى عدن، بناءاً على طلب اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في الحادثة .. مشيرة إلى أنه لازال هناك أربعة متهمين متواجدين في منطقة إحتجازهم بالعين .

وكان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير، عبدربه منصور هادي، قد وجه بتشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي، للتحقيق في حادث إغتيال العميد الحمادي .

وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد الرفض الشعبي للجنة التي تم تشكيلها من سابق والتي تضمنت أسماء معروفة بعدائها غير المبرر للشهيد الحمادي .