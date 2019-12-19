إصلاح تعز يبادل أسرى حوثيين بناشطين موالين له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365

جرى اليوم الخميس، تبادل أسرى بين الشرعية في تعز التي يسيطر عليها حزب الإصلاح، وميليشيا الحوثي الإنقلابية، عقب وساطة محلية .

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وذكرت مصادر محلية أن حزب الإصلاح في تعز الموالي للشرعية قام بإجراء تبادل أسرى مع الميليشيات شملت 135 أسيرًا ومختطفًا من الطرفين .. مشيرة إلى أن جماعة الحوثي أفرجت عن 75 مختطفًا وأسيرًا من أبناء تعز، مقابل إطلاق الحكومة 60 أسيرًا من الحوثيين، جرى أسرهم خلال معارك بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن صفقة التبادل التي جرت في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جاءت عقب وساطة من شخصيات محلية وقبلية بذلت جهودًا حثيثة خلال الفترة الماضية لإتمام هذه الصفقة.

وتعتبر هذه العملية واحدة من أكبر صفقات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في تعز، منذ بدء الحرب.

وأثارت هذه الصفقة حالة من الغضب والإستياء خاصة وأنها شملت حوثيين تم أسرهم خلال المعارك التي شهدتها تعز، في حين المفرج عنهم هم من المختطفين الذين يجب أن يشملهم ملف الأسرى والمعتقلين ضمن إتفاق السويد .