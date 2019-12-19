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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع لقيادة حماية المنشآت يناقش المهام التي أنجزتها القوات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
ناقش إجتماع لقيادة حماية المنشآت في لواء حماية المنشآت الحكومية (عدن - لحج - أبين) اليوم الخميس برئاسة العميد احمد بن عفيف، العديد من النقاط والمهام التي يقوم بها اللواء على الصعيد العملي والمكانة التي يتمتع بها لواء حماية المنشآت الحكومية والفترة الزمنية القصيرة التي تعد فترة أنجز فيها العديد من المهام والانجازات التي تحققت .
وتحدث بن عفيف عن روح العمل الواحدة والتعاون في هذا اللواء بين جميع أفراده ومنتسبيه وضباط وإداريي هذا اللواء وحثهم على أهمية هذا اللواء والدور الجبار اللذين يقومون فيه كما يعد لواء حماية المنشآت الحكومية من أهم الألوية المتواجدة في العاصمة عدن، كونه يعتبر العمود الفقري والركيزة الاساسية التي يبني عليها الامن والاستقرار في جميع المرافق ومنشآت الدولة في العاصمة عدن ومحافظة لحج، كون هذا اللواء يتمتع بجاهزية عالية وانضباط فعال على مدار الساعة .
وبارك بن عفيف خلال الإجتماع لجميع افراد وضباط وقادة لواء حماية المنشآت الحكومية بإستلامهم أكبر صرح طبي في العاصمة عدن وهي هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي التي تعتبر من اهم المنشآت الخدمية والحيوية والذي يتوجب علينا حمايتها والتعاون بإنجاح عملية تثبيت الامن والاستقرار فيها .
حضر الاجتماع قادة المنشآت الحكومية وضباط وإداريي ومنتسبي لواء حماية المنشآت الحكومية عدن لحج.
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