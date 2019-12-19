مركز الأطراف بعدن يحتفي باليوم العالمي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

نظم المركز اليوم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدن، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة.

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وأكد مدير المركز عبدالله القيسي ونائب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماتياس كييف، أهمية إحياء اليوم العالمي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع ويجب الاهتمام بهم وإدماجهم في كل جوانب المجتمع.

وأشارا إلى أن مركز الأطراف الصناعية يقدم الخدمات للمعاقين والمصابين بسبب النزاعات المسلحة والحروب لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، منوهين بجهود الصليب الأحمر في عدن من خلال القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية بأهمية حماية الإنسان في النزاع، وكذا تقديم الدعم والمواد الخاصة بالمركز والاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة في مناطق النزاعات المسلحة.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بعدن، منذ بداية العام الجاري 2019م نحو 20 ألف شخص، كما قدم المركز 400 طرف صناعي للمتضررين من الحرب.