شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة تنهي قضية الأميرة هيا وحاكم دبي بحكم نهائي وغير متوقع مع تعويض 44 مليار جنيه إسترليني.. وعدسات الكاميرا توثق اللحظات الأخيرة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو يظهر خروج الأميرة هيا بنت الحسين، من المحكمة العليا في لندن، أمس الأربعاء، بعد إصدار الحكم

في قضية طلاقها من حاكم إمارة دبي الأمير محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد أظهر الفيديو الأميرة هيا وهي تخرج من بهو المحكمة، تعلوها الابتسامة، بعد القرار الصادر بطلاقها، مع التعويض الخيالي وحضانة الأطفال.

جديد "الخليج 365"

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وبحسب ما تم تداوله عن القضية المقامة من الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين ضد زوجها حاكم إمارة دبي

الأمير محمد بن راشد آل مكتوم، فقد حكمت المحكمة بالطلاق وتعويض بلغ 44 مليار جنيه إسترليني وحضانة الأطفال.

المحكمة تنهي قضية الأميرة هيا وحاكم دبي

يذكر أن الأميرة هيا قد لجأت إلي لندن بعد خلافها مع زوجها وأقامت دعوى تطليق في شهر يوليو الماضي.

وبعد العديد من الجلسات أصدرت المحكمة حكمها اليوم لتسدل الستار على آخر جولة من جولات التقاضي التي

شغلت الرأي العام العربي، وخاصة الخليجي.

وشهد يوم الثلاثاء 30 يوليو/تموز الماضي، أولى جلسات النزاع القضائي بين الأميرة وزوجها، والقضية لا تتعلق بالطلاق

بل تخص حضانة الجليلة وزايد، وذلك بحسب الطلبات التي قدمتها الأميرة للمحكمة.

حيث أظهرت وثائق قضائية أنها طلبت من المحكمة إصدار أمرين ”بعدم التعرض“ و“بالحماية من الزواج القسري»، إضافة لطلب آخر بحضانة أبنائها.

طلب عدم التعرض واضح في ظل التقارير حول خوف الأميرة على حياتها، وطلب حضانة الجليلة وزايد أيضاً مفهوم وواضح

في هذه الحالة، وهو أصلاً لب النزاع القضائي بينهما، بحسب بيان مشترك عن محاميهما أوضحا فيه أن النزاع لا يشمل الطلاق ولا الأموال، لكنه يتعلق بحضانة الأبناء ورفاهيتهما.

وتولت فيونا شاكيلتون قيادة الفريق القانوني للأميرة هيا، وشاكيلتون هي التي كانت تمثل الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة الراحلة دايانا،

وهو ما يضفي بعداً إعلامياً على القضية ويعيد تشارلز للأضواء بقوة، وهذا تحديداً ما حدث مع انطلاق جلسات القضية التي يتولاها رئيس المحكمة العليا في بريطانيا.

أما الشيخ محمد بن راشد فمثلته محامية أخرى لا تقل شهرة عن محامية زوجته وهي الليدي هيلين وارد التي مثلت

المخرج جاي ريتشي في طلاقه من المغنية الشهيرة مادونا، مما يضفي بعداً إعلامياً آخر للقضية التي لا تنقصها من الأساس أسباب الشهرة والإثارة.