شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ... طارق صالح يدخل خط المواجهات بين المجلس الانتقالي والشرعي ... لن تصدق في صف من سيكون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل ... طارق صالح يدخل خط المواجهات بين المجلس الانتقالي والشرعي ... لن تصدق في صف من سيكون

هدد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، بالتمرد على اتفاق الرياض والتحالف معآ قوات”طارق صالح“ نجل شقيق الرئيس الراحل الموالي للامارات. وقال عضو قيادة المجلس المدعوم من الإمارات، أحمد حامد لملس، في تغريدة على ”تويتر“ رصدها” مأرب برس“، إن ”الاستهتار والاعتقاد بقلب الطاولة وصنع واقع آخر، سيناريو لن يتم" جديد اب برس : Advertisements

ودعا "لملس" من أسماهم ”العقلاء في الحكومة الشرعية“، بأن ”يحددوا موقفهم من التمرد على اتفاق الرياض". وأضاف: ”أمامنا خيارات مع قوى وطنية يهمها استقرار الجنوب وتحرير الشمال من مليشيات إيران تحت مظلة التحالف العربي“، في إشارة إلى قوات العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل التي تطلق على نفسها "المقاومة الوطنية". ويحظى الفصيلان "المجلس الإنتقالي“، وقوات ”طارق صالح" برعاية ودعم وتمويل إماراتي ويعتبران أذرعها المسلحة في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل ... طارق صالح يدخل خط المواجهات بين المجلس الانتقالي والشرعي ... لن تصدق في صف من سيكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.