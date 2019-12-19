محافظ عدن يطلع على الإستعدادات الجارية لإطلاق حملة التحصين ضد شلل الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إطلع محافظ عدن أحمد سالم ربيع، على الاستعدادات الجارية لاطلاق حملة التحصين ضد شلل الأطفال المقررة تنفيذها الأسبوع المقبل.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية اليوم الخميس، شملت إدارة الرعاية الصحية الأولية بمديرية المنصورة، والمخازن الخاصة بالرعاية الصحية والمخزن الخاص بالصحة الانجابية، حيث اطلع على محتوياتهما وآلية التوزيع المعتمدة لمدخلاتهما وسعتهما التخزينية.

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وفي السياق، زار محافظ عدن، مركز الإسعاف والطوارئ بمحافظة عدن، واطلع على آلية عمل المركز وتعامله مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

وتعرف المحافظ خلال لقائه مع مدير عام مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية رائد ابراهيم، ونائبه لقطاع المشاريع الدكتور عماد عبدالرحيم، على نشاط المؤسسة، ومجالات وأماكن تدخلاتها في عدن، والمشاريع والمخيمات الصحية التي تبنتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، وخطط وبرامج المرحلة المقبلة التي تتضمن إنشاء وتجهيز مركز صحي بمنطقة بئر أحمد وإطلاق عيادتين متنقلتين إحداهما للعيون والثانية للأسنان ستعملان وعبر كادر مؤهل علی تقديم الخدمات الصحية للنازحين والمناطق النائية وطلاب المدارس.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على منح مؤسسة تواصل موقع لإقامة مشروع مصنع أوكسجين، بدعم كويتي، بطاقة إنتاجية تصل إلی 300 اسطوانة في اليوم الواحد، علی أن تقوم المؤسسة ببناء مستودعات خاصة للرعاية الصحية وبمواصفات فنية في فناء الإدارة وعمل سقيفة خاصة بسيارات الإسعاف في مركز الاسعافات والطوارئ في أقرب وقت ممكن