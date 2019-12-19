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رئيس مجلس القضاء يبحث مع وفد أممي إمكانية تأهيل كوادر السلطة القضائية

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

رئيس مجلس القضاء يبحث مع وفد أممي إمكانية تأهيل كوادر السلطة القضائية

عدن - الخليج 365

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي ناصر سالم، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشؤون البرامج والمشاريع برئاسة نائب الممثل المقيم للبرنامج ناهد حسين، أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تأهيل كوادر السلطة القضائية والإسهام في التوسع وتطوير وتحديث المنشآت والمحاكم.

 

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وقالت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أطلع الوفد الأممي على تجربة القضاء في اليمن والجهود الحثيثة لتطويره وخاصة في مجال تأهيل الكوادر وربطها بالتكنولوجيا الحديثة .. مشيراً إلى تأثر القضاء وبنيته التحتية بشكل بالغ جرّاء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

 

وأوضح أن نقل المعهد العالي للقضاء من صنعاء إلى عدن سيسهم في تأهيل العديد من كوادر السلطة القضائية وتخريج دفعات جديدة من القضاة لتطوير المنظومة القضائية خلال الفترة القادمة.

 

من جانبها أكدت الممثلة الأممية، استعداد برنامج الأمم المتحدة لشؤون البرامج والمساعدات لتقديم كافة أوجه الدعم للسلطة القضائية وتطوير المنشآت القضائية بما يسهم من النهوض بعملها نحو الأفضل.

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