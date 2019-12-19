العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي في ورشة عمل بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نظمت مجموعة جنوبيات من اجل السلام بالشراكة مع منظمة نداء جنيف ، اليوم بعدن ، حلقة نقاش حول العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي ، تحت شعار " النساء صاحبات حق ورسالة إنسانية وشريك فاعل في تحقيق السلام المستدام " .



وتطرقت الحلقة التي شارك فيها رؤساء منظمات المجتمع المدني واكاديميين وممثلي المرأة في مكتب الامم المتحدة بعدن ، الى تقديم ورقة عمل حول العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي مقدمة من عضوة مجموعة جنوبيات من أجل السلام الناشطة رضية شمشير ، اشارت فيها الى أهمية القضاء على العنف والتمييز السياسي ضد المرأة المرتبط بواقع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع ، وكيفية تمكين المرأة في الوصول لمواقع اتخاذ القرار من الصعيد السياسي والتشريعي والقضائي والادراي والتنفيذي .

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وخرجت ورقة العمل بمطالب تؤكد على ضرورة عمل كافة الهيئات النسائية لمتابعة القضايا المتعلقة بالعنف الممارس ضد المرأة بكل اشكاله خاصة بالمجال السياسي ، وسن تشريعات وقوانيين تتطرق الى حماية المرأة من العنف ومساواتها بالرجل بالحقوق والواجبات ، وتعزيز دور النساء في المساهمة بحل النزاعات المسلحة ، وخلق شراكة مع جهات فاعلة متعددة لتشجيع الحوار الانساني البناء والدائم .

وفي حلقة النقاش اكد المشاركين في مداخلاتهم الى السعي المشترك مع كافة المنظمات والجمعيات في القضاء على العنف السياسي الممارس من قبل المجتمع ضد المرأة وتناول قضاياها في كل جوانب الحياة ، والمساهمة في مشاركتها بصنع القرار في مرحلة النزاع المسلح ضمن الاتفاقيات الدولية التي تزيل كافة اشكال التميز ضد المرأة التي تأثر في صنع السياسية العامة في البلد .

كما اكدوا على أهمية أيجاد اجراءات ومتطلبات تساهم في تأسيس قاعدة قانونية وتشريعية تخدم قضايا المرأة ، ووضع مناهج تعليمية تعزز من ترسيخ افكار عادلة حول قضايا المرأة ، وتنفيذ انشطة تدريبية مع صناع القرار حول أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد بكل اشكاله وجوانبه ، والعمل على طرح كافة المشاكل والصعوبات الحقيقية التي تهمش دور المرأة ووضع معالجات وحلول جذرية لاعطاء المرأة حقها في تحديد مصيرها