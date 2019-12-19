افريكان اكسبرس تستأنف رحلاتها إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة النقل عن قرب تسيير طيران افريكان اكسبرس لرحلاتها من والى اليمن عبر مطار سيئون الدولي.

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ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن بيان للوزارة، "ان الوزارة تهدف دوما الى تنظيم انشطة النقل بكل قطاعاتها والاشراف على شئونها لتطوير وتنمية خدمات النقل" .. مشيرة إلى إنها إستطاعت خلال فترة وجيزة التخفيف من معاناه المواطن اليمني في تنقلاتة الداخلية و الخارجية من خلال متابعة الإجراءات التنظيمية مع قياده التحالف العربي لفتح وتشجيع المجال امام الشركات الراغبة في مزاوله النشاط الجوي ، وأعاده استئناف بعض الشركات لعملها من المطارات المحررة .

وأكد البيان، ان الوزارة مازالت تسعى جاهدة للتواصل مع قياده التحالف لاستكمال الإجراءات المتبعة لديها لتشغيل طيران ناشيونال ايرويز الاثيوبية قريبا.