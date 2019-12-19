المجلس الإنتقالي الجنوبي ينفتح على المفكرين الخليجيين والعرب والأجانب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، عن توجهات للمجلس للإنفتاح على المفكرين الخليجيين والعرب والأجانب من ذوي التأثير العام .
جاء ذلك خلال نشرته لصورة تجمع المفكر السعودي ورئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط الأسبق، عثمان العمير ونائب رئيس المجلس الإنتقالي الشيخ،ن هاني بن بريك أمس في لندن .
وقال شطارة "اللقاء بالنسبة لي مفاجأة سارة ومهمة لقربي من الشخصيتين ، بأنه ياتي على طريق إنفتاح قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على المفكرين والمؤثرين الخليجيين والعرب والأجانب أيضا ، والاستماع إليهم ولنصائحهم والغرف من معارفهم وتجاربهم الواسعة" ..
وأضاف "لقاء ابو عفان وأبو علي يعني لي الكثير والجميل ايضا .. قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تعمل وبصورة تكاملية وبجهد لا يتوقف وعلى اكثر من جبهة".
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