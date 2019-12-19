شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة العليا في عدن تصدر 28 حكماً قضائياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أصدرت المحكمة العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المحكمة، القاضي، حمود عبدالحميد الهتار، 28 حكماٌ قضائياً مدنياً وجزائياً وشخصياً وتجارياً .

Advertisements وبحسب مصدر قضائي، فإن المحكمة نقضت 12 حكماً لمخالفتها نصوص القانون، وأقرت (١٦) حكما" لموافقتها صحيح القانون اعمالا" لرقابتها القانونية على المحاكم الإبتدائية والإستئافية. تجدر الإشارة إلى أن الشرعية كانت قد نقلت مقر المحكمة العليا إلى العاصمة عدن بعد الإجراءات المخالفة التي إتخذتها ميليشيا الحوثي في صنعاء ومحاولتها الإستيلاء على المحكمة بتعيين قضاة موالين لهم

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