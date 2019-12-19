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الزبيدي يرأس إجتماعاً مشتركاً لرئاسة الإنتقالي والمفكرين الجنوبيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الزبيدي يرأس إجتماعاً مشتركاً لرئاسة الإنتقالي والمفكرين الجنوبيين

الخليج 365

ترأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الخميس، اجتماعاً مشتركاً لهيئة رئاسة المجلس مع نخبة من المفكرين الجنوبيين.

 

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وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول ما يدور على الساحة الجنوبية، وكذا حول ما تضمنته بنود اتفاق الرياض الذي وقعه المجلس الانتقالي مع الحكومة اليمنية، برعاية كريمة من المملكة العربية .

 

وأكد الزُبيدي على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يُولي أهمية كبرى للجانب الفكري والمجتمعي للدفع بالعملية السياسية والمجتمعية والنهوض بالمجتمع.

 

وجدد الزُبيدي خلال الاجتماع، التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، حريص كل الحرص على التنفيذ الحرفي التسلسلي لاتفاق الرياض، واستعداده لتقديم أقصى درجات التعاون مع الجهات المنوط بها تنفيذه.

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