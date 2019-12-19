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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الإنتقالي الجنوبي يؤكد رفضه للقاء ماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الخليج 365
أكد المجلس الإنتقالي الجنوبي، رفضه للقاء الذي دعت إليه الحكومة الماليزية وبدأ أعماله أمس بحجة مناقشة قضايا المسلمين .
جاء ذلك على لسان نائب رئيس المجلس الشيخ، هاني بن بريك، الذي هاجم اللقاء وقال في تغريدة له بتويتر، "القمة الإسلامية المزعومة في ماليزيا هي تجمع فرضته الإيدلوجية الحزبية الإخونجية فهو تجمع سياسي لاعلاقة له بالإسلام" .. مؤكداً أن هدفه إقصاء السعودية عن قيادة الدول الإسلامية وهيهات .
وأضاف "ونحن في قيادة المجلس الانتقالي نؤكد رفضنا القاطع لهذا الاستغلال السياسي للدين ونؤكد أن هذا من جنس مخططات الإخونج" .
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