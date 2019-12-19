المجلس الإنتقالي الجنوبي يؤكد رفضه للقاء ماليزيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365

أكد المجلس الإنتقالي الجنوبي، رفضه للقاء الذي دعت إليه الحكومة الماليزية وبدأ أعماله أمس بحجة مناقشة قضايا المسلمين .

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جاء ذلك على لسان نائب رئيس المجلس الشيخ، هاني بن بريك، الذي هاجم اللقاء وقال في تغريدة له بتويتر، "القمة الإسلامية المزعومة في ماليزيا هي تجمع فرضته الإيدلوجية الحزبية الإخونجية فهو تجمع سياسي لاعلاقة له بالإسلام" .. مؤكداً أن هدفه إقصاء السعودية عن قيادة الدول الإسلامية وهيهات .

وأضاف "ونحن في قيادة المجلس الانتقالي نؤكد رفضنا القاطع لهذا الاستغلال السياسي للدين ونؤكد أن هذا من جنس مخططات الإخونج" .