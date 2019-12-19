شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : التحالف يوجه ضربة قاصمة للمجلس الانتقالي ويعلن الحرب على القوات الموالية للإمارات في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الاربعاء ضربة وصفت بـ"القاصمة" الى المحلس الانتقالي الجنوبي.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وقالت مصادر مطلعة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية أقرت إيقاف رواتب القوات التابعة للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات.

وذكرت المصادر، بأن اللجنة السعودية أوقفت عمل إدارة المالية وشؤون الأفراد والقوى البشرية في الحزام الأمني بعدن ووجهت بمنع صرف رواتبهم.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف اشترط تسليم الأسلحة مقابل تسليم المرتبات.

وكانت مصادر محلية أكدت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن التحالف العربي بقيادة السعودية وجه السلطات اليمنية بمنع مدير أمن عدن المقال شلال علي شائع من دخول مدينة عدن برفقة قيادات أمنية أخرى بينها رئيس مايسمى جهاز مكافحة الإرهاب العميد يسران المقطري والقائم باعمال اللواء الاول دعم واسناد حنش النمري .

وأشارت المصادر إلى أن قيادة التحالف أمرت طائرة كانت تقل شايع والمقطري وحنش النمري بمغادرة الاجواء في حين كانت تستعد للهبوط بمطار عدن .

وأعقب ذلك صدور مذكرة منع رسمية من وزارة الداخلية وقيادة التحالف عممت على المنافذ الرسمية تقضي بمنع هذه القيادات من دخول الأراضي اليمنية.

وقال مصدر بالحكومة الشرعية في منفذ شحن وصرفيت بمحافظة المهرة أن المنافذ تلقت البرقية الحكومية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الأحد