فلكي يمني يفاجئ الجميع ويكشف عن حدث خطير سيحدث بعد غدا في جميع أنحاء اليمن وعلى المواطنين الحذر

شكرا لقرائتكم خبر عن عفلكي يمني يفاجئ الجميع ويكشف عن حدث خطير سيحدث بعد غدا في جميع أنحاء اليمن وعلى المواطنين الحذر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تشهد بعض الدول من جنوب قارة آسيا، صباح يوم الخميس الموافق 26/ديسمبر2019م ـ 29/ربيع ثاني1441هـ، كسوفاً حلقياً للشمس بالتزامُن مع حدوث الإقتران المركزي للقمر مع الشمس، والذي سيكون مرئياً في هذه الحاله مع حدوث ظاهرة الكسوف ونهاية شهر ربيعٍ الثاني عندها فلكياً، ويأتي هذا الكسوف الحلقي مع مرور القمر بالتوازي من أمام الشمس، بعد إجتيازه نقطة الحضيض ووقوعهِ بعيداً عن الأرض بمسافة 387 الف كيلومتر، بحيث يكون قرصهُ الظاهري أصغر حجماً وليس بالقدر الكافي لأن يحجُب قرص الشمس كاملاً، لتبقى حلقه مُضيئه حول القمر أشبه بالخاتم، ويبدأ هذا الكسوف عند الساعه الـ5:30 فجراً (الزمن ـ بتوقيت صنعاء)، أي قبل شروق الشمس في بلادنا اليمن، وسوف يمُر الكسوف الحلقي في مسار ضيق يصل قطره إلى 154.6 كيلومتر، وبدايةً من فوق بعض المناطق والمدن من شرقي السعوديه وقطر والإمارات وسلطنة عُمان، بينما يُشاهد في اليمن ككسوف جزئي، مع شروق الشمس على جميع المدن اليمنيه وهي مكسوفةٌ جزئياً بنِسب مُتفاوته، أعلى نسبه ستكون في المناطق الواقعه أقصى شمال شرق البلاد وفي منطقة الخرخير الحدوديه بنسبة 78%، وأقلها في أقصى الجنوب الغربي وفي جزيرة ميون في باب المندب بنسبة 44%، وذلك عند متوسط توقيت زمني الساعه 6:40 صباحاً، وفي بقية المناطق والمدن اليمنيه تصل نسبة الكسوف الجزئي فيها (صنعاء 55%، عدن 47%، الحديده 51%، تعز 48%، عمران 56%، صعده 59%، حجه 54%، ذمار 52%، إب 50%، المحويت 53%، ريمه 51%، البيضاء 52%، مأرب 57%، الوديعه 64%، الضالع 49%، الجوف 58%، لحج 48%، عتق 56%، سيئون 63%، المكلا 59%، ابين 49%، الغيضه 72%، سقطرى 61%)، لينتهي بعدها الكسوف الجزئي كلياً من جميع المناطق في اليمن، عند الساعه الـ7:51 صباحاً؛ فيما يستمر الكسوف الحلقي في عبوره للبحر العربي بإتجاه الجنوب الشرقي، ليمُر بجنوب الهند وشمال سيرلانكا، ثم يقطع بعد ذلك المحيط الهندي وصولاً إلى جنوبي غرب سنغافوره، الذي يبلغ عندها الكسوف الحلقي ذروتهُ العظمى الساعه الـ8:17 صباحاً، حين يحجُب قرص القمر الظاهري مانسبتهُ 97% من قرص الشمس، لمده تصل إلى 3 دقائق 40 ثانيه، ثم يواصل الكسوف الحلقي مسارهُ إلى الشرق مروراً بجزيرة سومطره الأندونيسيه وجزيرة مينداناو في الفلبين، لينتهي بعد ذلك هذا الكسوف مع غروب الشمس فوق المحيط الهادي عند الساعه الـ11:06 صباحاً، بعد أن قطع مسارهُ مسافه تُقدر بـ12895 كيلومتر من سطح الأرض.

الجدير بالذكر أن بلادنا اليمن ستكون على موعدٍ مع حدثٍ فلكي مُماثل، وكسوف حلقي نادر للشمس بنسبة 99%، يمُر مركزهُ من ست محافظات يمنيه، وذلك بعد ستة أشهُر تقريباً من حدوث هذه الظاهره، وتحديداً في الـ21 من شهر يونيو من العام القادم 2020م.

تحذير : من خطورة رصد ومشاهدة ظاهرة الكسوف الشمسي دون إستخدام النظارات الخاصه أو المناظير وأجهزة التلسكوب الواقيه والمُرشِحه للأشعةِ فوق البنفسجيةِ والأشعةِ تحت الحمراء الضارةِ بشبكيةِ العين.

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