شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..الوزير صالح الجبواني يباغت الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهد ابو ظبي بطلب عاجل لدولة خليجية..شاهد ماذا طلب الجبواني وكيف كان الرد على طلبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الوزير صالح الجبواني يباغت الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهد ابو ظبي بطلب عاجل لدولة خليجية..شاهد ماذا طلب الجبواني وكيف كان الرد على طلبه

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