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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..كندا تفتح ابوابها لليمنيين ورئيس الوزراء الكندي جوستان تريدو يعلن رسميا ان بلاده سوف تستقبل مليون لاجي غالبيتهم من اليمنيين

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