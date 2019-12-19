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صنعاء - ياسمين الخيامي - الطفل المعجزة (8 سنوات ) يصعق عائلته واصدقائه الصغار ويحقق دخل خرافي بطريقة لا تخطر على البال ( الاسم + صورة + الجنسية + كيف حقق هذه الملايين )

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