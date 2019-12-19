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صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشر من محلات الصرافة..الريال السعودي والدولار يجعلان الريال اليمني دون قيمة وقرار حوثي عاجل لوقف الكارثة (الأسعار ظهر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م )

2019/12/19 الساعة 11:39 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة..الريال السعودي والدولار يجعلان الريال اليمني دون قيمة وقرار حوثي عاجل لوقف الكارثة (الأسعار ظهر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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