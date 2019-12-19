العثور على ثعبانين ضخمين بفناء منزل مواطن بالمكلا.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عبدالله الشادلي

عثر مواطن من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت ، على أفعى ضخمة بفناء منزله.



وقال المواطن، إن اصغر أبنائه هرع إليه أثناء مشاهدته لأفعى تخرج من إحدى الثقوب الموجودة في صبية فناء المنزل.

ويضيف المواطن أنه تفاجئ بخروج ثعبانين ملتويان على بعضهما البعض من الفجوة، وقام بقتلهما على الفور.

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ويقول مواطنون من المكلا أن هذه الأنواع من الثعابين قد لا تكون خطرة، فيما اكد آخرون أنهما سامين وخطرين، لا سيما إن شعرا بالخوف من الأجسام التي تتحرك أمامهم.