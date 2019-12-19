 البحسني يلتقي مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، السيد حميد الشامسي مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالمحافظة.



وشكر المحافظ تدخّلات الهلال الأحمر الإماراتي في كثير من القطاعات في المجالات الخدمية والإنسانية والإغاثية، مثمناً هذا العطاء الذي يأتي في سياق المواقف الأخوية الصادقة لدولة الامارات في اطار العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وجرى في اللقاء استعراض المشاريع الجاري تنفيذها في عدد من المجالات بتمويل من الهلال الأحمر، والتجهيزات لافتتاحها وانجازها قريباً.

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كما جرى بحث امكانية تدخّل الهلال الأحمر في عدد من القطاعات والمشاريع الحيوية والإنسانية ذات الارتباط المباشر بالمواطنين والشباب، ودعم تطوير آلية العمل في عدد من المرافق الحيوية والتدخّلات الانسانية العاجلة.

وفي اللقاء استعرض السيد حميد الشامسي الرؤية المستقبلية لهيئة الهلال الأحمر للتدخل في عدد من القطاعات الحيوية.

حصر اللقاء مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر الأشولي ومدير عام مديرية مدينة المكلا م. عوض بن هامل، وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية.