الكشف عن تحشيدات حوثية كبيرة إلى الضالع واشتباكات في مريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الضالع - الخليج 365

كشفت مصادر عسكرية في محافظة الضالع، عن التحشيدات الحوثية التي وصلت إلى جبهات المحافظة.



وبحسب المصادر، وصلت خلال اليومين الأخيرين الماضيين تعزيزات حوثية كبيرة قادمة من مدينة دمت التي تسيطر عليها المليشيات لرفد جبهاتها المتقدمة في كلا من مريس و الفاخر واحدة من أشرس جبهات القتال شمال و غربي محافظة الضالع.

وبحسب قائد الكتيبة الأولى باللواء "الثاني" مقاومة النقيب "إبراهيم علي محسن" الذي من جانبه تحدث قائلا " أكدت مصادرنا العسكرية الإستخباراتية ان المليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات جديدة من الأفراد و السلاح و الآليات من مدينة دمت إلى جبهتي مريس و الفاخر بالضالع خلال اليومين الماضيين"

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وأكد النقيب "ابراهيم علي محسن" كامل جهوزية القوات الجنوبية للتصدي للمحاولات الحوثية البائسة مضيفا "قواتنا المرابطة في جبهة مريس من أبطال و منتسبي اللواء "الثاني" مقاومة و القوات الجنوبية الأخرى المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" بكامل جهوزيتها العالية للتصدي لأي تصعيد حوثي محتمل"

و اندلعت اشتباكات عنيفة في جبهة "مريس" بين وحدات من اللواء "الثاني" مقاومة جنوبية و مسلحي جماعة الحوثي في محيط جبل وينان الإستراتيجي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة و المتوسطة حسب إشارة المصادر.

وكشفت مصادر رسمية عن قيام مليشيات الحوثي الإنقلابية بتهجير المواطنين من منازلهم في مناطق سيطرتها في يعيس و الزيلة و القهرة بمريس مسجلة ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوقية جديدة تضاف إلى سلسلة انتهاكاتها المستمرة بالضالع.

الجدير ذكره ان مليشيات الحوثي و خلال الأيام القليلة الماضية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة جدا تركزت غالبيتها في جبهتي مريس و الفاخر و الجب، وهي جبهات نارية تشهد وتيرة تصعيد عالية منذ أيام.