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اشتباكات في جبهات شمال غرب الضالع بعد تعزيزات هي الأكبر

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الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

اشتباكات في جبهات شمال غرب الضالع بعد تعزيزات هي الأكبر

الضالع - الخليج 365

تجددت الاشبتاكات في جبهات واقعة شمال غرب محافظة الضالع.

 

 

وبحسب المصادر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات من القوات الجنوبية وعناصر مسلحي جماعة الحوثي في عدد من الجبهات شمال وغربي الضالع أهمها : الجب، و بتار، و الفاخر.

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وبينت المصادر، أن اشباكات عنيفة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة درات بين القوات الجنوبية و مسلحي الحوثي في جبهتي الجب و بتار جنوب غربي قعطبة، و جبهة الفاخر.

 

 

وتأتي هذه التطورات الجديدة بجبهة الضالع بعد ساعات من وصول تعزيزات حوثية كبيرة قادمة من منطقة دمت وأخرى من إب وصفتها المصادر بأنها الأكبر.

 

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