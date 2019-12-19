"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين أخبار الفترة الصباحية ليومنا الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: رئيس قطاع إذاعة صنعاء- البرنامج العام لــ "الخليج 365": مليشيات الحوثي طالبت بتغيير السياسات الإعلامية (حوار)

https://www.elyamnelaraby.com/443531 - الدبيش: ليست هناك آمال كبيرة بالتزام المليشيا بأي اتفاق https://www.elyamnelaraby.com/443632 - مصدر لـ"الخليج 365": علي الأحمر والعليمي يمارسان ضغوطاً شديدة للتسريع بدفن الحمادي https://www.elyamnelaraby.com/443626 - بوادر أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/443625 - الحوثيون يطالبون نادي اتحاد إب مبالغ مالية على أرضية ملعب https://www.elyamnelaraby.com/443620 - هيج: غياب الضغوط المباشرة على المليشيا دفعها لتعطيل ملف الأسرى والمعتقلين https://www.elyamnelaraby.com/443605 - شرطة تعز: لم يحدث أي اعتداء على أفراد حماية منظمة غوث للاجئين https://www.elyamnelaraby.com/443600 - مدير شرطة تعز يزور مكتب منظمة الأمم المتحدة ويعقد لقاء مع مسؤولي المنظمة https://www.elyamnelaraby.com/443597 - تدمير آليتين عسكريتين حوثيتين بقصف مدفعي للمقاومة في الفاخر بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/443593 - حجة.. السنيني يدشن مشروع توزيع المواد الايوائية للأسر النازحة بالمديريات المحررة https://www.elyamnelaraby.com/443591 - القبض على متهمين بقتل إمام مسجد في مديرية القطن بحضرموت Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/443586 - بالصور.. شرطة تعز تناقش مع منظمة قضية المهاجرين غير الشرعيين https://www.elyamnelaraby.com/443583 - أول تعليق حوثي على انتشار وباء أنفلونزا الخنازير في مناطق سيطرة المليشيا https://www.elyamnelaraby.com/443581 - مقتل العشرات من مسلحي المليشيا الحوثية في 3 جبهات https://www.elyamnelaraby.com/443577 - تعز.. إدارة شرطة السير تنفذ حملة لضبط السيارات المخالفة https://www.elyamnelaraby.com/443575 - بالصور.. وكيل تعز يلتقي منظمة "سوليدارتي" الفرنسية https://www.elyamnelaraby.com/443574 - بالصور.. مسؤول بتعز يلتقي اللجنة الطبية للجرحى https://www.elyamnelaraby.com/443573 - معلمو وطلاب حزم العدين يرفضون المشاركة بوقفة احتجاجية للمليشيا الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/443567 - مليشيا الحوثي بإب تفتعل أزمة خانقة في المشتقات النفطية https://www.elyamnelaraby.com/443564 - مأرب.. مكتب التربية أوائل الثانوية على مستوى المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/443563 - وفاة مواطن في جبلة إب بـ"حمى الضنك" https://www.elyamnelaraby.com/443562

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