"الخليج 365" ينشر أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لظهر هذا اليوم الخميس وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 158.2 الدولار : 601 الدرهم : 160.2 Advertisements اسعار البيع السعودي: 158.6 الدولار : 605 الدرهم : 162.7 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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