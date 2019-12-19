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"الخليج 365" ينشر أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لظهر هذا اليوم الخميس وجاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي:  158.2

 

الدولار :   601

 

الدرهم :   160.2

 

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اسعار البيع

 

السعودي:  158.6

 

الدولار :   605

 

الدرهم :   162.7

 

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

 

 

 

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