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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر لـ"اليمن العربي": علي الأحمر والعليمي يمارسان ضغوطاً شديدة للتسريع بدفن الحمادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الخليج 365 - علي كامل:
كشف مصدر سياسي مطلع بأن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية وعبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة يمارسان ضغوطاً شديدة على اللجنة الرئاسية بتسريع دفن جثة الشهيد القائد عدنان الحمادي قبل إعلان نتائج التحقيقات.
ويفيد المصدر بأن الضغوطات تلك أتت بعد تكشف تسريبات تكشف عن تورط حزب سياسي وراء اغتيال الحمادي وهذا استدعى من محسن والعليمي ممارسة الضغوط لتعجيل الدفن حيث أن باستطاعتهم إماتة القضية وتتويه مجريات التحقيق بعد ذلك.
وأوضح المصدر، لمراسل "الخليج 365"، أن اللجنة الرئاسية ردت برفض أولياء الدم لدفن الشهيد قبل إعلان نتائج التحقيق وأن هذا الرفض يمنع أي جهة من التصرف بالدفن إلا بعد موافقة أولياء الدم حيث وهم يمتلكون الحق القانوني في ذلك إلا أن محسن والعليمي حاولا تجاهل هذا الرد وطالبا بالتسريع بمجريات الدفن.
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