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الحوثيون يطالبون نادي اتحاد إب مبالغ مالية على أرضية ملعب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الحوثيون يطالبون نادي اتحاد إب مبالغ مالية على أرضية ملعب

إب - الخليج 365

طالبت  مليشيا الحوثي، نادي اتحاد إب بمبالغ مالية على أرضية ملعب النادي في منطقة السحول.

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ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني نادي الإتحاد من أزمة مالية غير مسبوقة في ظل انعدام الدعم الحكومي والرسمي بفعل الحرب والإنقلاب.

 

 جاء ذلك وسط إستياء واسع في الأوساط والشبابية والناشطين من مطالب مليشيا الحوثي عبر مكتب الأوقاف بإب بمبالغ مالية كجبايات وإتاوات اعتادت عليها منذ احتلالها للمحافظة وسيطرته على المنشاءات الرياضية.

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